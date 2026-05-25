Come sta il tifoso ferito prima del derby di Torino La questura | colpito da una bottiglia

Il tifoso ferito ieri prima del derby di Torino è stato colpito da una bottiglia. Si chiama Marco Leonardo Basoccu, ha 36 anni e lavora come commercialista. La Questura ha confermato che è stato coinvolto in un episodio di violenza con oggetto contundente. Le sue condizioni non sono state rese note. Nessun dettaglio è stato fornito sulla dinamica dell’incidente né sugli eventuali responsabili.

Si chiama Marco Leonardo Basoccu, ha 36 anni e di mestiere fa il commercialista il tifoso ferito ieri prima del derby tra Torino e Juventus. Alle 23.30 di ieri si è concluso all’ospedale Molinette l’intervento neurochirurgico a cui è stato sottoposto. L’uomo, che ha riportato un trauma cranico definito severo dai sanitari, è ora ricoverato in osservazione in terapia intensiva. La prognosi resta riservata. Nella serata di ieri gli ultras della Juventus avevano fatto circolare la voce che fosse stato colpito da un lacrimogeno. La questura di Torino ha fatto sapere che dai primi accertamenti sull’accaduto a causare il trauma cranico al tifoso sarebbe stato un corpo contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. 🔗 Leggi su Open.online

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