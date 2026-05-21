Ex marito di Nessy Guerra attacca e minaccia Giorgia Meloni | Aspettati qualcosa adesso ti faccio vedere io

Un video diffuso sui social mostra l’ex marito di Nessy Guerra rivolgersi pubblicamente a Giorgia Meloni, pronunciando frasi minacciose e promettendo rivelazioni. Nel frattempo, Nessy Guerra si trova in Egitto con la figlia, evitando pubblicamente confronti diretti con l’uomo. Le minacce dell’ex marito sono state segnalate a carico di Meloni, mentre le autorità stanno valutando la situazione e le eventuali azioni legali da intraprendere. La vicenda ha suscitato attenzione tra il pubblico e le forze dell’ordine.

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