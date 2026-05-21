Ex marito di Nessy Guerra attacca e minaccia Giorgia Meloni | Aspettati qualcosa adesso ti faccio vedere io
Un video diffuso sui social mostra l’ex marito di Nessy Guerra rivolgersi pubblicamente a Giorgia Meloni, pronunciando frasi minacciose e promettendo rivelazioni. Nel frattempo, Nessy Guerra si trova in Egitto con la figlia, evitando pubblicamente confronti diretti con l’uomo. Le minacce dell’ex marito sono state segnalate a carico di Meloni, mentre le autorità stanno valutando la situazione e le eventuali azioni legali da intraprendere. La vicenda ha suscitato attenzione tra il pubblico e le forze dell’ordine.
Nessy Guerra, 26enne italiana condannata in Egitto per adulterio, vive nascosta con la figlia di tre anni dopo le minacce dell’ex marito Tamer Hamouda. Un suo video choc contro Giorgia Meloni ha inasprito il caso: la Farnesina segue la vicenda diplomatica, mentre la donna cerca di scongiurare l’arresto e teme per l’incolumità sua e della bambina. Nessy Guerra, la situazione L'ex marito minaccia Giorgia Meloni Il commento dell'avvocata di Nessy Guerra Il presunto contratto matrimoniale Nessy Guerra, la situazione La vicenda di Nessy Guerra, la giovane italiana originaria di Sanremo condannata in Egitto per adulterio, continua ad aggravarsi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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