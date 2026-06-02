Un neonato di pochi giorni è morto all’ospedale Salesi, nonostante i tentativi di salvataggio dei medici. La comunità di Sefro piange la perdita di Thiago Biordi, il cui cuore ha smesso di battere poco dopo la nascita. La notizia ha suscitato dolore e sconcerto tra i residenti. La famiglia si trova a dover affrontare il lutto, mentre le autorità sanitarie non hanno ancora fornito dettagli sulle cause.

SEFRO Una tragedia ha sconvolto la comunità di Sefro, che piange la morte del piccolo Thiago Biordi. Era venuto al mondo da pochi giorni e il suo cuoricino ha smesso di battere all’ospedale pediatrico Salesi, ad Ancona, per le complicazioni legate alla nascita gravemente prematura. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma ogni tentativo è stato vano. Il cordoglio Sefro è sconvolta dalla terribile notizia della morte di Thiago e tutta la comunità si stringe allo straziante dolore della famiglia: la mamma Alessandra, il padre Rodolfo (operaio comunale), la sorellina, i nonni Anna, Pietro e Sergio e la bisnonna Maria Giovanna. Il sindaco Pietro Tapanelli, l’amministrazione comunale e i dipendenti hanno fatto affiggere un manifesto funebre per testimoniare la loro vicinanza alla famiglia Biordi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Thiago muore a pochi giorni dalla nascita: i medici del Salesi hanno tentato l'impossibile per salvarlo. Tutta Sefro in lutto

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