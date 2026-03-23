Operaio 22enne muore incastrato in un macchinario ferito il collega che ha tentato di salvarlo
Un operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto dentro un capannone a Selvazzano Dentro (Padova). Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 assieme ai Carabinieri. La vittima, cittadino senegalese e residente a Padova, secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel tentativo di effettuare il rabbocco del fluido di un macchinario, è rimasta incastrata all’interno di un cilindro, morendo all’istante a causa delle lesioni riportate. Nell’incidente un collega di lavoro è rimasto ferito alla mano destra, nel disperato tentativo di prestare soccorso e liberarlo. Sul posto, oltre all’Arma per i rilievi di legge, è intervenuto il personale dello Spisal per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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