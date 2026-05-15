Nella mattinata di venerdì 15 maggio, un incendio ha interessato un’abitazione a Galzignano Terme, provocando la morte di un uomo di 86 anni. I parenti dell’uomo hanno dato l’allarme dopo aver tentato di salvarlo, senza riuscirci. Le prime ipotesi degli investigatori indicano come possibile causa una scintilla proveniente dalla stufa. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incendio.

GALZIGNANO TERME (PADOVA) - Tragedia nella mattinata di venerdì 15 maggio a Galzignano, dove nell'incendio di un'abitazione è morto un anziano di 86 anni. I soccorsi L'allarme è stato dato alle 8.30 dai parenti della vittima, che abitava in via Meneghelli. I familiari, residenti poco lontano, hanno visto del fumo uscire dall'abitazione e si sono precipitati lì: mentre allertavano i pompieri sono anche riusciti a domare il rogo, ma all'arrivo dei soccorritori è stata fatta la tragica scoperta. All'interno dell'edificio è stato trovato il cadavere dell'anziano. Resta da chiarire la causa della morte (l'intossicazione da fumo è l'ipotesi più accreditata) come pure quella dell'incendio, a cui stanno lavorando tecnici dei vigili del fuoco e carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio in casa, morto un anziano: l'allarme lanciato dai parenti che hanno tentato di salvarlo. L'ipotesi di una scintilla partita dalla stufa

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Midnight inferno guts Claxton Bay home as elderly family escapes seconds before disaster.

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