Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. Nel programma 50 personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova in alcune sfide fisiche e mentali per vincere un montepremi. Durante il percorso, la modella brasiliana ha sorpreso sia per le strategie messe in azione che per la tenuta fisica. La compagna di Javier Martinez ha superato con grande facilità alcune prove all'interno di The 50 Italia. In particolare, Helena Prestes ha trovato particolare affinità con un concorrente che ha disputato con lei una prova. Si tratta di Matteo Diamante, diventato famoso in Italia per essere stato legato a Nikita Pelizon. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Helena Prestes elogia un concorrente: “E’ molto interessante”, ecco chi

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HELENA PRESTES riunita con JAVIER MARTINEZ in hotel

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