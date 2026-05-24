The 50 Italia, il nuovo reality show trasmesso dal 22 maggio, coinvolge 50 personaggi tra spettacolo e social che si sfidano in prove fisiche e mentali per un montepremi destinato a uno spettatore. Durante una delle interazioni, un concorrente ha fatto una proposta di bacio a un'altra partecipante, Helena Prestes, suscitando attenzione tra il pubblico. La trasmissione continua con le sfide e le dinamiche tra i concorrenti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

The 50 Italia è il nuovo reality show che sta tenendo alta l'attenzione del pubblico. Uscito lo scorso 22 maggio, il programma vede 50 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo e dai social sfidarsi in prove fisiche e mentali per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore. Tra le concorrenti che si stanno mettendo più in mostra in queste prime puntate c'è sicuramente Helena Prestes. L'ex concorrente del Grande Fratello ha dimostrato di essere scaltra nelle prove e di avere un'ottima intelligenza per quanto concerne le strategie all'interno di The 50 Italia. Proprio grazie al suo comportamento la modella brasiliana ha ottenuto gli elogi da parte degli altri concorrenti del reality show di Amazon Prime Video. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, concorrente imbarazza Helena Prestes: “Ti bacerei”, ecco chi

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