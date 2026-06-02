Terzo giorno di allerta meteo in Emilia Romagna | temporali di forte intensità e rischio frane ecco le zone colpite

Terzo giorno di allerta meteo in Emilia Romagna, con temporali intensi e rischio frane. Le zone più colpite sono le aree collinari e montane, dove si sono verificati accumuli di pioggia significativi. Sono state chiuse alcune strade e evacuate alcune abitazioni a causa di possibili smottamenti. Le previsioni indicano che anche domani si attendono temporali nelle stesse zone. La Protezione Civile continua a monitorare la situazione.

Bologna, 2 giugno 2026 – E’ ancora allerta meteo in Emilia Romagna: per il terzo giorno di fila. Anche per domani 3 giugno, in alcune zone della regione sono previsti temporali. Soprattutto nella prima parte della giornata. Un’ondata di maltempo che, dopo oggi, continuerà a colpire il territorio. La protezione civile ha quindi diramato un’allerta meteo gialla per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per temporali nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. L’evoluzione del maltempo tra oggi e domani. Dopo un inizio di giornata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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AVVISO METEO 2 GIUGNO: Temporali violenti e Nubifragi in arrivo!

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