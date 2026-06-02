Terrorismo resta in carcere il 21enne di Vimercate | Vera adesione al progetto criminale dello Stato Islamico

Da ilgiornale.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 21enne di Vimercate resta in carcere con l’accusa di terrorismo, dopo la convalida della custodia cautelare. La Digos lo ha arrestato con l’accusa di aver aderito al progetto dello Stato Islamico. La procura ha contestato la partecipazione a un’associazione con finalità di terrorismo internazionale. Durante l’interrogatorio, il giovane avrebbe confermato il suo coinvolgimento nel progetto terroristico.

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Convalidata la custodia cautelare in carcere per Zakaria Ben Haddi, il 21enne di Vimercate arrestato dalla Digos con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Come spiega nell'ordinanza il Gip di Milano Rossana Mongiardo, non siamo davanti a una semplice attività di divulgazione o condivisione di contenuti online, ma una vera e propria adesione, seppur in una fase ancora embrionale, al progetto criminale dello Stato Islamico. Secondo il giudice, infatti, gli elementi raccolti delineano un quadro di "gravi indizi di colpevolezza" a suo carico che negli ultimi mesi aveva pubblicato e rilanciato sui... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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