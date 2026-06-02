Milano, 2 giugno 2026 – La gip di Milano Rossana Mongiardo ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per Zakaria Ben Haddi fermato l'altro ieri in Brianza per terrorismo internazionale. Il provvedimento che ha accolto la richiesta del pm Alessandro Gobbis e del procuratore Marcello Viola è stato depositato stamane e ha evidenziato il pericolo concreto di fuga, di reiterazione del reato e "la pericolosità sociale" del giovane. Il legame con Modena. Ben Haddi ieri durante l'interrogatorio, " è apparso pienamente consapevole della pericolosità delle proprie azioni, di cui si è scusato, seppur in un'ottica strumentale di mitigazione della propria responsabilità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Terrorismo internazionale, convalidato il fermo per il 21enne di Vimercate: “È consapevole della pericolosità delle proprie azioni”

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