È stato convalidato il fermo di Salim El Koudri, il 31enne coinvolto nell’incidente avvenuto sabato scorso nel centro di Modena. L’uomo è accusato di aver investito con l’auto sette persone, provocando lesioni e una strage. La procura ha deciso di non richiedere l’aggravante di premeditazione né quella di terrorismo durante l’udienza di convalida. La decisione è stata comunicata ufficialmente e l’indagato rimane in custodia.

È stato convalidato il fermo di Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per aver falciato con l'auto, sabato scorso, sette persone in centro a Modena. L'uomo resta in carcere, come chiesto dalla procura modenese che però non ha richiesto le aggravanti di premeditazione e terrorismo. L'avvocato dell'attentatore ha detto che il suo assistito si trova "in una situazione di confusione mentale" e siccome "c'è una diagnosi psichiatrica del 2023 di disturbo schizofrenico" ha richiesto "che venga visitato da uno psichiatra in carcere e stabilizzato, eventualmente, con una terapia farmacologica in modo che possa sostenere l'interrogatorio in condizioni di migliore lucidità". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - El Koudri, convalidato il fermo. La procura non richiede le aggravanti di premeditazione e terrorismo

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