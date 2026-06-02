Terrore sull’A4 | auto contromano verso Torino dopo Chivasso
Un'auto ha percorso contromano sull'autostrada A4, diretta verso Torino, dopo lo svincolo di Chivasso. La polizia ha segnalato che l'incidente si è verificato a causa di un errore di uscita allo svincolo. I conducenti che si trovavano sulla carreggiata hanno dovuto frenare e cambiare corsia per evitare l’impatto. La situazione ha provocato rallentamenti e code nel tratto interessato. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano feriti.
? Punti chiave Come può un singolo errore allo svincolo di Chivasso creare tale pericolo?. Quali manovre specifiche devono fare i conducenti per evitare l'impatto?. Cosa ha spinto il conducente a imboccare la carreggiata nel verso sbagliato?. Dove si trova esattamente il punto più critico della tratta interessata?.? In Breve Evento registrato martedì 2 giugno 2026 alle ore 17:39.. Pericolo localizzato precisamente al chilometro 13+500 della A4.. Svincolo di Chivasso Ovest identificato come punto critico per la viabilità.. Polizia Stradale e soccorsi attivati per intercettare il veicolo verso Torino.. Allarme sulla A4: un’auto procede contromano verso Torino dopo l’emergenza allo svincolo di Chivasso Ovest. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Auto contromano nel tunnel della superstrada: la collisione evitata per miracolo
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