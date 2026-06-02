Terrore sull’A4 | auto contromano verso Torino dopo Chivasso

Notizia in breve

Un'auto ha percorso contromano sull'autostrada A4, diretta verso Torino, dopo lo svincolo di Chivasso. La polizia ha segnalato che l'incidente si è verificato a causa di un errore di uscita allo svincolo. I conducenti che si trovavano sulla carreggiata hanno dovuto frenare e cambiare corsia per evitare l’impatto. La situazione ha provocato rallentamenti e code nel tratto interessato. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano feriti.