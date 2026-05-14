Automobilista contromano sull' A4 tra Venezia e Padova caselli chiusi | scatta il protocollo Safety Car

Un automobilista è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre percorreva l'A4 in contromano tra Padova e Venezia. Durante l'intervento, sono stati chiusi i caselli di uscita e di entrata lungo il tratto interessato. L'intervento ha attivato il protocollo “Safety Car”, ma non si sono verificati incidenti. Le autorità hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte di altri utenti della strada, che hanno permesso di intervenire tempestivamente.

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È stato evitato un grave incidente nella mattinata del 2 maggio scorso, quando una pattuglia della Polizia Stradale ha fermato un’autovettura che procedeva in contromano nel tratto autostradale tra Padova est e Venezia. L’operazione, resa possibile dalla collaborazione tra le forze dell’ordine e la concessionaria autostradale, ha permesso di scongiurare conseguenze potenzialmente drammatiche per gli automobilisti in transito. Intervento tempestivo dopo numerose segnalazioni Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato a seguito delle numerosissime segnalazioni ricevute dal Centro Operativo di Padova da parte di utenti preoccupati.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Automobilista contromano sull'A4 tra Venezia e Padova, caselli chiusi: scatta il protocollo “Safety Car” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A4, mercoledì notte chiusi i caselli di Dalmine e di GrumelloSulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21 di mercoledì 13 alle 5 di giovedì 14... Safety car in tangenziale: grosso cane vaga tra le corsieSi è conclusa con un lieto fine e un ritorno a casa di un esemplare di cane Corso. Temi più discussi: Auto in contromano in autostrada bloccata sull’A4; Vettura contromano in A4: bloccata dalla Polizia Stradale; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale. Automobilista contromano sull'A4 tra Venezia e Padova, caselli chiusi: scatta il protocollo Safety CarPolizia Stradale blocca auto contromano tra Padova e Venezia: evitata tragedia grazie a intervento coordinato e segnalazioni degli utenti. virgilio.it Auto in contromano in autostrada bloccata sull’A4La Polizia Stradale blocca un'auto in contromano sull'A4, evitando potenziali incidenti grazie a un intervento tempestivo. lavocedivenezia.it