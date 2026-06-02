A Kiev sono stati lanciati nuovi bombardamenti, causando tre morti e decine di feriti, tra cui due bambini. I quartieri colpiti sono diversi, ma non sono stati specificati i nomi esatti. I due bambini feriti sono stati trasportati in ospedale e le loro condizioni sono state aggiornate, ma i dettagli sulle loro condizioni attuali non sono stati comunicati. Nessun altro dettaglio sugli altri feriti o sui danni ai quartieri è stato fornito.

? Punti chiave Quali quartieri di Kiev sono stati colpiti dai nuovi bombardamenti?. Come sono cambiate le condizioni dei due bambini feriti?. Perché il bilancio delle vittime è aumentato così rapidamente?. Cosa sta facendo l'amministrazione militare per gestire l'emergenza?.? In Breve Tymur Tkachenko conferma il bilancio aggiornato tramite canale Telegram.. 29 civili feriti tra cui due bambini colpiti nelle zone residenziali.. L'offensiva russa ha colpito diversi settori urbani durante la notte.. Le autorità locali gestiscono l'assistenza immediata ai feriti e danni strutturali.. Tre vittime confermate a seguito dell’attacco notturno su Kiev. Tre persone hanno perso la vita durante l’offensiva russa che ha colpito la capitale ucraina durante la notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Kiev: 3 morti e decine di feriti, tra cui due bambini

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Attacco notturno infernale su Kiev: 600 droni e una nuova arma spaventosa!

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