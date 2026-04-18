A Kiev, un uomo ha aperto il fuoco in un quartiere residenziale, colpendo diverse persone. Dopo aver sparato sulla folla, si è rifugiato all’interno di un supermercato nelle vicinanze. Le autorità hanno confermato almeno due vittime e cinque feriti, tra cui un bambino. La polizia sta intervenendo sul posto per gestire la situazione e catturare il responsabile.

Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev uccidendo almeno due persone e ferendone altre cinque, tra cui un bambino. L’ aggressore, armato di mitragliatrice, si è poi barricato in un supermercato Walmart, al cui interno si trovano diverse persone. Le forze speciali hanno circondato l’area e l’hanno ucciso. Il suo nome era Dmytro Vasyliovych Vasylchenkov, nato a Mosca ma con cittadinanza ucraina. Un video pubblicato da Ukrainska Pravda mostra un uomo con i capelli bianchi correre lungo una strada imbracciando un fucile. “Tra i feriti c’è un bambino. I paramedici lo stanno trasportando in ospedale”, ha scritto sul suo canale Telegram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kiev, un uomo spara sulla folla e si barrica in un supermercato. “Almeno due morti e cinque feriti tra cui un bambino”

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