Guerra attacco su Kiev | 16 morti tra cui due bambini

Nella notte, Kiev è stata colpita da un attacco con missili balistici e droni lanciato da forze russe. L’attacco ha causato la morte di 16 persone, tra cui due bambini, e numerosi feriti. I sistemi di difesa della città sono stati attivati, ma i danni sono stati significativi. La situazione si è verificata in un momento di tensione crescente tra i due paesi. Le autorità locali stanno valutando i danni e le eventuali conseguenze dell’attacco.

La guerra Ucraina-Russia torna a colpire il cuore di Kiev con un attacco notturno condotto da Mosca con missili balistici e droni. La capitale ucraina è stata investita da esplosioni in diversi quartieri, mentre i sistemi di difesa aerea sono entrati in azione per intercettare gli ordigni lanciati dalle forze russe. Il bilancio resta provvisorio, ma le autorità locali parlano già di almeno 16 morti e cinquantasette feriti, con persone ricoverate in ospedale e squadre di soccorso impegnate tra incendi, macerie e frammenti caduti al suolo. La situazione più drammatica è nel quartiere di Darnytskyi, dove il crollo di un edificio residenziale avrebbe lasciato diverse persone intrappolate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Ucraina, bombardamento russo su Kiev: morti e feriti

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