Terremoto nella notte scossa avvertita anche a Catania e provincia

Una scossa di terremoto si è verificata poco dopo mezzanotte, avvertita anche a Catania e nella provincia etnea. Numerosi cittadini hanno segnalato il sisma sui social e ai numeri di emergenza. Non sono stati riportati danni o feriti. La scossa è stata avvertita chiaramente nella zona, senza altre segnalazioni di conseguenze. Le autorità continuano a monitorare la situazione.

UUna forte scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo la mezzanotte anche a Catania e in diversi comuni della provincia etnea, dove numerosi cittadini hanno segnalato il sisma sui social e ai centralini delle emergenze.Il terremoto, registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5 avvertita anche a Messina e Siracusa

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