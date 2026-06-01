Terremoto di 3.2 nel Forlivese | scossa avvertita nella notte

All’1.51 di questa notte, nel Forlivese, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2. La terra ha tremato in diverse zone della regione e molti residenti hanno avvertito il movimento. La scossa è stata percepita chiaramente dalla popolazione, senza segnalazioni di danni o feriti finora. La protezione civile sta monitorando la situazione.

Meldola (Forlì), 1 giugno 2026 – È successo all’1.51 di questa notte: la terra ha tremato nel Forlivese e in molti l’hanno sentito. Si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro a Meldola (Forli-Cesena), a una profondità di 22 km. Scossa è stata percepita tra Meldola, Predappio e Cusercoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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