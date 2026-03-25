Terremoto in Toscana epicentro in provincia di Massa Carrara | la scossa avvertita anche a Livorno

Oggi in Toscana si è verificata una scossa di terremoto alle 8, con una magnitudo di 4.0. L'evento sismico si è verificato a 3 chilometri a nord-est di Fosdinovo, nella provincia di Massa e Carrara. La scossa è stata avvertita anche a Livorno. Non sono stati segnalati danni o conseguenze immediate.

Terremoto oggi, mercoledì 25 marzo, in Toscana. Una scossa, di magnitudo 4.0, è stata registrato dall'Ingv a 3 km a nord est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara, alle 8.13. Diverse le segnalazioni arrivate da molte zone della Toscana tra cui anche di Livorno. Al momento non risulterebbero danni ma, come fatto sapere anche dal presidente della Regione Eugenio Giani, sono in corso verifiche con il sistema di protezione civile. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum 22 e 23 marzo, guida al voto sulla riforma della giustizia: le ragioni del "sì" e del "no, il fac-simile della scheda, gli orari 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Terremoto in Toscana, epicentro in provincia di Massa Carrara: la scossa avvertita anche a Livorno Articoli correlati Leggi anche: Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4 in provincia di Massa Carrara Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo 4.0. Avvertita fino a La Spezia e GenovaABBONATI A DAYITALIANEWS Una scossa di terremoto di intensità moderata ha colpito la Toscana settentrionale, generando preoccupazione tra la... Tutti gli aggiornamenti su Massa Carrara Discussioni sull' argomento Terremoto, scossa di magnitudo 4 in Toscana: epicentro a Fosdinovo; Violento terremoto in questi minuti, sisma da 4.4: segnalazioni anche fuori Regione. Terremoto Massa Carrara, scossa di 4 gradi Richter, in tanti sentono il sismaEpicentro a Fosdinovo. Molte telefonate ai vigili del fuoco. Le amministrazioni comunali impegnate a controllare eventuali problemi strutturali agli edifici. Non si segnalano feriti ... lanazione.it Terremoto, scossa di magnitudo 4 in Toscana: epicentro a FosdinovoScossa di terremoto in Toscana. Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma in provincia di Massa-Carrara, con epicentro a Fosdinovo. La scossa si è verificata al ... 055firenze.it Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv alle ore 08:13 di oggi 25 marzo 2026 nella zona tra le province di Massa-Carrara e La Spezia. La scossa è avvenuta con epicentro 3 km a Nord Est di Fosdinovo (MS). Il sisma è stato localizzato a 9 Km - facebook.com facebook Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4. Avvertito fino a La Spezia e Genova x.com