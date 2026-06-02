Terremoto nella notte alla Piana di Tauro | scossa e allerta residenti
Durante la notte si è verificata una scossa di terremoto nella zona della Piana di Tauro. La magnitudo registrata dai sensori è di 3,2. L’epicentro è stato localizzato a circa 10 chilometri a sud-est di un centro abitato vicino alla costa. Non sono stati segnalati danni o feriti, ma molti residenti hanno avvertito il tremore e hanno segnalato la scossa alle autorità.
? Domande chiave Qual è stata l'esatta magnitudo registrata dai sensori durante la notte?. Dove si è verificato il punto preciso dell'epicentro della scossa?. Come hanno reagito le strutture edilizie dopo la vibrazione improvvisa?. Perché i dati ufficiali dell'INGV non sono ancora stati pubblicati?.? In Breve Evento registrato alle 00:13 di martedì 02 giugno 2026. Nessun danno a persone o strutture segnalato nella provincia di Reggio Calabria. Area caratterizzata storicamente da sismicità di entità moderata e lieve. INGV in fase di verifica dati tecnici su magnitudo ed epicentro. Una scossa improvvisa sveglia la Piana di Tauro intorno alle 00:13 di martedì 02 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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