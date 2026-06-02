Terremoto nella notte alla Piana di Tauro | scossa e allerta residenti

Notizia in breve

Durante la notte si è verificata una scossa di terremoto nella zona della Piana di Tauro. La magnitudo registrata dai sensori è di 3,2. L’epicentro è stato localizzato a circa 10 chilometri a sud-est di un centro abitato vicino alla costa. Non sono stati segnalati danni o feriti, ma molti residenti hanno avvertito il tremore e hanno segnalato la scossa alle autorità.