Notte di paura in Campania | doppia scossa di terremoto sveglia i residenti

Nella notte tra i Campi Flegrei si sono verificati due terremoti che hanno svegliato i residenti. Le scosse, collegate al fenomeno del bradisismo, sono state rilevate nelle prime ore del mattino, creando momenti di tensione tra la popolazione locale. Le autorità stanno monitorando la situazione e effettuando controlli nella zona interessata. Non sono stati segnalati danni ingenti o feriti.

Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, in un’area da tempo sotto osservazione per il fenomeno del bradisismo, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di intensificazione Notte agitata nell’area dei Campi Flegrei, dove due scosse di terremoto legate al fenomeno del bradisismo hanno svegliato la popolazione nelle prime ore del mattino. La scossa più intensa è stata registrata alle 4:32, con una magnitudo di 3.3 e una profondità di appena 2.4 chilometri. Il sisma è stato avvertito chiaramente in diversi comuni della zona, spingendo molti residenti a lasciare le abitazioni per precauzione. A distanza di pochi minuti, alle 4:38, una seconda scossa di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Terremoto nella notte, la scossa sveglia i residenti: paura ma nessun dannoUn boato improvviso, poi il letto che trema e i vetri che vibrano nel silenzio della notte. Terremoto nella notte, la scossa sveglia i residentiArriva all’improvviso, quando tutto sembra fermo: un rumore sordo, come un colpo lontano, e poi quella sensazione inconfondibile che attraversa il... Temi più discussi: Notte di paura a Morra De Sanctis: banda di ladri assalta negozi e tenta colpi in abitazioni; La notte di paura all’Hotel Maxim: 124 persone hanno dormito in Gran Guardia; Licata, notte di paura per il crollo di una palazzina di tre piani - Autore: Calogero Parlapiano | Cronaca; Notte di paura a Lugo, tetto in fiamme in una abitazione: evacuati gli occupanti, nessun ferito. Cervaro in piena, notte di paura a Ponte di Bovino: Non dormiamo, il territorio è abbandonatoPiove con meno intensità in provincia di Foggia ma anche la notte scorsa è trascorsa con un po’ di paura per i residenti della borgata Ponte di Bovino che si affaccia sulla sponda nord del Cervaro. immediato.net Spari contro una casa, notte di Pasqua da pauraUna notte di Pasqua segnata dalla paura nel quartiere popolare di Alvanite, dove un episodio violento ha scosso la tranquillità dei residenti. ilfattovesuviano.it San Marino. Cronaca. Notte di paura a Faetano, fiamme vicino alle case ed alle scuole - facebook.com facebook Trani, rissa in un locale sul mare nella notte di Pasqua: volano pugni e schiaffi tra giovani VIDEO - News x.com