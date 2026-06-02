Terremoto in Sud Italia l' intervista a Lucia Margheriti dell' Osservatorio Nazionale | Nessun legame col Marsili
Una scossa di terremoto ha colpito il Sud Italia durante la notte, senza provocare danni. L’Osservatorio Nazionale ha chiarito che l’evento non è collegato al vulcano sottomarino Marsili. La scossa si è verificata nel cuore della notte e ha causato timore tra la popolazione, ma non si sono registrati feriti o danni strutturali.
Una forte scossa nel cuore della notte ha fatto tremare il Sud Italia, risvegliando la paura ma, fortunatamente, senza lasciare danni dietro di sé. Un sisma profondo, avvertito distintamente da Napoli alla Puglia, fino a Roma e alla Sardegna, che accende nuovamente i riflettori sulla complessa dinamica geologica del nostro territorio. A fare chiarezza sulla natura dell'evento è Lucia Margheriti, sismologa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e presidente dell'Osservatorio Nazionale Terremoti (ONT). 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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