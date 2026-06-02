Terremoto in Sud Italia l' intervista a Lucia Margheriti dell' Osservatorio Nazionale | Nessun legame col Marsili

Notizia in breve

Una scossa di terremoto ha colpito il Sud Italia durante la notte, senza provocare danni. L’Osservatorio Nazionale ha chiarito che l’evento non è collegato al vulcano sottomarino Marsili. La scossa si è verificata nel cuore della notte e ha causato timore tra la popolazione, ma non si sono registrati feriti o danni strutturali.