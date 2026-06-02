Terremoto al largo di Amantea forte scossa di magnitudo 6.2 avvertita in tutto il Sud Italia | nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata alle 00:12 al largo della costa tirrenica di Amantea, in provincia di Cosenza. La scossa è stata avvertita in tutto il Sud Italia. Al momento non sono stati segnalati danni. La Protezione civile monitora la situazione. La profondità dell’evento sismico non è ancora stata resa nota. Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00:12 al largo della costa tirrenica di Amantea, in provincia di Cosenza. L’epicentro del sisma è stato localizzato in mare, a una profondità di circa 250 chilometri, una caratteristica che ha contribuito a far percepire il terremoto su un’area molto vasta del Mezzogiorno. La scossa è stata avvertita distintamente non solo in Calabria, ma anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, suscitando apprensione tra la popolazione. In diverse località molti cittadini sono scesi in strada subito dopo il sisma e hanno contattato i centralini della Protezione civile e dei vigili del fuoco per ricevere informazioni e chiarimenti sulla situazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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