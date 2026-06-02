Terremoto in Calabria | stop a treni e chiusure stradali

Un terremoto ha colpito la Calabria, causando l’interruzione del traffico ferroviario e la chiusura di alcune strade. Le scosse si sono verificate durante la notte, provocando timori tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni gravi o vittime finora. Le autorità stanno valutando la stabilità degli edifici e le condizioni delle infrastrutture. La situazione resta sotto monitoraggio per eventuali sviluppi.

Nel cuore della notte, quando tutto dovrebbe essere silenzio, arriva quel boato sordo che ti fa balzare dal letto e ti lascia addosso una domanda sola: “E adesso?”. In Calabria sono stati minuti di tensione pura, tra telefonate, messaggi e gente affacciata alle finestre. Poi, con il giorno, è iniziato il conto dei disagi. Perché quando la terra trema davvero, non è solo la paura a travolgere: è la quotidianità che si spezza. Pendolari bloccati, tratte improvvisamente ferme, controlli a tappeto. E mentre sui social rimbalzano racconti e video, tecnici e sale operative entrano in modalità emergenza. Il terremoto è stato registrato al largo della costa tirrenica calabrese: magnitudo 6. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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TERREMOTO 5.1 CALABRIA: Parliamone

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