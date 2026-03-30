Nella prima metà della settimana, sono previste diverse operazioni di rifacimento della pavimentazione sulle strade della provincia di Verona. In particolare, sulla strada Transpolesana sono programmate chiusure notturne, mentre sull'autostrada A4 si svolgeranno lavori di asfaltatura in carreggiata Est tra i km 250+600 e 252+600, tra i caselli di Desenzano e Peschiera del Garda.

In A4 avranno luogo interventi per il rifacimento della pavimentazione tra Desenzano e Peschiera, mentre sulla SS434 riguarderanno il tratto tra San Giovanni Lupatoto e Zevio In questo inizio di settimana, sono pronti a partire una serie di interventi sulle strade veronesi. Un'attività di rifacimento della pavimentazione avrà luogo in A4, in carreggiata Est (direzione Venezia) dal Km 250+600 al Km 252+600, tra i caselli di Desenzano e Peschiera del Garda. Qui i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nella notte di lunedì 30 marzo, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno seguente. Contemporaneamente, gli utenti della strada diretti a Venezia non potranno accedere in autostrada dal casello di Sirmione nella stessa notte, sempre tra le ore 22 e le ore 6. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Cantieri stradali nel Veronese: chiusure notturne in arrivo sulla Transpolesana

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