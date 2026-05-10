Giro d' Italia a Formia divieti e chiusure stradali Tutte le informazioni
Venerdì 15 maggio, Formia sarà teatro della partenza della settima tappa del Giro d’Italia 2026, denominata “Formia–Blockhaus”. Per l’occasione, sono stati predisposti divieti di sosta e circolazione in diverse zone del centro cittadino, con chiusure temporanee di alcune strade per facilitare il passaggio della corsa. La manifestazione attirerà numerosi spettatori e sportivi, portando in città un’ampia affluenza di pubblico.
Formia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno. Venerdì 15 maggio la città ospiterà infatti la partenza della settima tappa del Giro d’Italia 2026, la “Formia–Blockhaus”, evento che porterà nel centro cittadino migliaia di appassionati, addetti ai lavori e.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie correlate
Tappa del Giro d'Italia a Cervia: tutte le informazioni su viabilità ed eventi collateraliE' stata presentata la tappa Cervia–Corno alle Scale, nona frazione della 109ª edizione del Giro d’Italia 2026, in programma domenica 17 maggio.
Domenica la ‘The snake race’ a Terni Nord: tutte le limitazioni e le chiusure stradaliMarzo si apre con una nuova corsa podistica, organizzata dall’Asd Podistica Carsulae e dedicata alla memoria di Gabriele Ranocchiari Marzo si apre...
Argomenti più discussi: Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Giro d'Italia 2026 · La settima tappa del 15 maggio, Formia - Blockhaus: descrizione, orari, salite e dove vedere; Giro d’Italia, la viabilità a Potenza; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa.