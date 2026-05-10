Giro d' Italia a Formia divieti e chiusure stradali Tutte le informazioni

Venerdì 15 maggio, Formia sarà teatro della partenza della settima tappa del Giro d’Italia 2026, denominata “Formia–Blockhaus”. Per l’occasione, sono stati predisposti divieti di sosta e circolazione in diverse zone del centro cittadino, con chiusure temporanee di alcune strade per facilitare il passaggio della corsa. La manifestazione attirerà numerosi spettatori e sportivi, portando in città un’ampia affluenza di pubblico.

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