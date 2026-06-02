Terremoto in Calabria scossa di magnitudo 6.2 a largo di Cosenza | avvertita in Campania Sicilia e Puglia

Notizia in breve

Alle 00:12 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.2 al largo di Cosenza, in Calabria. La terra ha tremato in tutto il sud Italia, con particolare intensità in Campania, Sicilia e Puglia. L'evento sismico è stato avvertito dalla popolazione, senza segnalazioni immediate di danni o feriti. L'Ingv ha confermato la rilevazione, che si è verificata in mare, a largo della costa calabrese.