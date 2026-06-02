Terremoto in Calabria forte scossa di magnitudo 6.1 avvertita in tutto il Sud Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata nel cuore della notte in Calabria, con effetti avvertiti in tutto il Sud Italia. La terra ha tremato intensamente per alcuni secondi, causando il risveglio di migliaia di residenti in diverse regioni meridionali. Non sono stati segnalati al momento danni gravi o feriti, ma le autorità stanno verificando eventuali conseguenze su edifici e infrastrutture. La scossa si è fatta sentire anche in alcune zone del centro e del Nord Italia.

Una lunga vibrazione nel cuore della notte, abbastanza forte da svegliare migliaia di persone in diverse regioni italiane. In pochi secondi il silenzio è stato sostituito dall’incertezza, con molti cittadini che si sono alzati dal letto cercando di capire cosa stesse accadendo. Poi sono arrivati i telefoni, le notifiche e i social network, che si sono riempiti quasi immediatamente di messaggi provenienti da città lontane centinaia di chilometri tra loro. Da una parte all’altra del Sud Italia si sono moltiplicate le testimonianze di chi ha avvertito la scossa. Secondo le prime stime dell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto ha avuto una magnitudo di 6. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Terremoto nel Mar lonio: Scossa di Magnitudo 5.1 avvertita in tutto il Sud Italia

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