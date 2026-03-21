Nella notte si è verificato un terremoto di magnitudo 4.3 nelle Isole Eolie, rilevato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita in Sicilia e Calabria, senza segnalazioni di danni o feriti. L’evento sismico ha interessato un’area vulcanica del territorio italiano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Evento sismico nella notte. Un terremoto di magnitudo 4.3 è stato rilevato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’area delle Isole Eolie. Il sisma si è verificato alle ore 2:49, con un ipocentro a circa 11 chilometri di profondità, nei pressi dell’isola di Alicudi. Scossa percepita dalla popolazione. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione, non solo nelle isole interessate ma anche in diverse zone della Sicilia. In particolare, segnalazioni sono arrivate da Palermo e dalla provincia di Messina, dove molte persone hanno percepito la scossa durante la notte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Terremoto di magnitudo 4.3 nelle Isole Eolie: scossa avvertita in Sicilia e Calabria

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