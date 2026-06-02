Terremoto in Calabria perché la forte scossa non ha provocato danni | la spiegazione degli esperti

Da tvzap.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di magnitudo 6.1 si è verificata nella notte nel Mar Tirreno, al largo della Calabria, e si è fatta sentire in diverse regioni del Sud Italia, tra cui Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia. Non sono stati segnalati danni o feriti. Gli esperti hanno spiegato che la mancanza di conseguenze gravi è dovuta alla profondità dell’evento e alla posizione dell’epicentro.

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Una forte scossa di magnitudo 6.1 ha interessato nella notte il Mar Tirreno, al largo della Calabria, ed è stata avvertita in un’ampia porzione del Sud Italia, dalla Calabria alla Sicilia, fino a Campania, Basilicata e Puglia. Nonostante l’intensità del fenomeno, al momento non risultano danni rilevanti a persone o a edifici, un dato che ha richiamato l’attenzione di molti residenti nelle aree in cui il movimento è stato percepito chiaramente. In casi analoghi, scosse di questa energia possono determinare conseguenze significative soprattutto quando l’evento è superficiale e vicino ai centri abitati. In questo episodio, invece, la dinamica del terremoto e la sua collocazione in profondità hanno inciso in modo determinante sulla riduzione degli effetti in superficie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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