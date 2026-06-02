Terremoto in Calabria notte di paura Sindaco di Corigliano | Forte ma nessun danno circolano anche fake news
Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata poco dopo la mezzanotte del 2 giugno in Calabria, coinvolgendo anche altre aree del Sud Italia. Il sindaco di Corigliano ha riferito che non ci sono stati danni a persone o proprietà, ma ha anche segnalato la circolazione di notizie false sulla situazione.
(Adnkronos) – Nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 che poco dopo la mezzanotte del 2 giugno ha colpito la Calabria e in gran parte del Sud Italia. Il sisma, registrato al largo della costa tirrenica calabrese, è stato avvertito distintamente da Cosenza a Reggio Calabria, spingendo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Segui gli aggiornamenti su Terremoto.
Notizie e thread social correlati
Forte scossa di terremoto. Trema anche la Lucchesia. Paura ma nessun dannoUna forte scossa di terremoto si è verificata questa mattina, interessando anche la zona della Lucchesia.
Leggi anche: Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della Calabria: paura nel Sud Italia, nessun danno segnalato
Temi più discussi: Terremoto in Calabria, nessuna criticità segnalata. Le foto dei danni sono fake; Forte scossa di terremoto in Calabria, magnitudo 6.2; Terremoto violentissimo al largo della costa tirrenica: scossa avvertita anche nella Sibaritide-Pollino; Forte scossa di terremoto nel Tirreno: tanta paura e gente in strada anche a Corigliano-Rossano.
Terremoti, forte scossa al largo della Calabria: magnitudo 6.2. Nessun danno segnalato. Scossa avvertita in tutto il Sud Italia. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il Sud Italia poco dopo la mezzanotte del 2 giugno. Il sisma di magnitudo 6.2 è st facebook
Terremoto in Calabria, Occhiuto: Nessun danno a persone o cose, macchina della Protezione Civile operativaLa scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata nella notte, con epicentro al largo della costa tirrenica cosentina e a circa 250 chilometri di ... calabria.gazzettadelsud.it
Terremoto di magnitudo 6.2 in Calabria: avvertito anche in SiciliaÈ stata avvertita in tutte le regioni del sud (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia) la scossa di terremoto di magnitudo 6.2. meridionews.it