Terremoto in Calabria notte di paura Sindaco di Corigliano | Forte ma nessun danno circolano anche fake news

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata poco dopo la mezzanotte del 2 giugno in Calabria, coinvolgendo anche altre aree del Sud Italia. Il sindaco di Corigliano ha riferito che non ci sono stati danni a persone o proprietà, ma ha anche segnalato la circolazione di notizie false sulla situazione.