Terremoto in Calabria | magnitudo 6.1 epicentro in mare
Un terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato alle 00:12 del 2 giugno 2026, con epicentro in mare vicino alla Costa Calabra nord-occidentale, a circa 20 chilometri da Amantea. La Rete Sismica Nazionale ha registrato l’evento alle ore 00:12 italiane. La profondità e gli effetti sul territorio non sono ancora stati comunicati. Non sono state segnalate immediatamente vittime o danni significativi.
Un forte terremoto, di magnitudo 6.1, è stato registrato dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale alle ore 00:12 italiane del 2 giugno 2026, con epicentro in mare a circa 20 km dalla Costa Calabra nord occidentale, nei pressi di Amantea (provincia di Cosenza). Il terremoto è avvenuto ad una profondità elevata, circa 250 km. Secondo l’Ingv, il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, riporta in passato in questa area alcuni terremoti di magnitudo stimata compresa tra 4 e 5, tra questi il terremoto del 2 ottobre 1743 di magnitudo Mw 5.1 con epicentro nei pressi di Amantea. Evento sismico Mw 6.1 al largo della Costa Calabra nord occidentale, 2 giugno 2026 https:t. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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