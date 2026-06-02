Terremoto in Calabria | magnitudo 6.1 epicentro in mare

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato alle 00:12 del 2 giugno 2026, con epicentro in mare vicino alla Costa Calabra nord-occidentale, a circa 20 chilometri da Amantea. La Rete Sismica Nazionale ha registrato l’evento alle ore 00:12 italiane. La profondità e gli effetti sul territorio non sono ancora stati comunicati. Non sono state segnalate immediatamente vittime o danni significativi.