Terremoto in Calabria forte scossa nella notte | trema la terra anche a Bari

Da baritoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto di forte intensità si è verificata nella notte in Calabria, con la terra che ha tremato anche in alcune zone di Bari e nella provincia circostante. L'evento sismico è stato chiaramente avvertito dai residenti, senza segnalazioni di danni immediati. La Protezione civile ha avviato le verifiche nelle aree interessate e monitorato le eventuali conseguenze. La scossa si è verificata poco prima dell'alba e ha avuto una durata di alcuni secondi.

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Una forte scossa di terremoto ha spaventato l'Italia meridionale nella notte, venendo distintamente avvertita anche a Bari e in diversi Comuni della provincia. Il sisma, registrato subito dopo la mezzanotte, ha avuto come epicentro la Calabria, ma l'energia sprigionata ha fatto tremare i piani. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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