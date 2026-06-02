Terremoto in Calabria forte scossa nella notte | trema la terra anche a Bari

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di forte intensità si è verificata nella notte in Calabria, con la terra che ha tremato anche in alcune zone di Bari e nella provincia circostante. L'evento sismico è stato chiaramente avvertito dai residenti, senza segnalazioni di danni immediati. La Protezione civile ha avviato le verifiche nelle aree interessate e monitorato le eventuali conseguenze. La scossa si è verificata poco prima dell'alba e ha avuto una durata di alcuni secondi.