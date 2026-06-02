Terremoto in Calabria forte scossa nella notte | trema anche la terra a Bari

Da baritoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di terremoto si è verificata nella notte in Calabria, con una potenza tale da essere avvertita anche a Bari e in vari comuni della provincia. La terra ha tremato in modo deciso, causando timori tra la popolazione e danni non ancora quantificati. Non sono stati ancora segnalati feriti o crolli significativi. Le autorità stanno conducendo verifiche sulla stabilità degli edifici e sulla sicurezza delle zone interessate.

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Una forte scossa di terremoto ha spaventato l'Italia meridionale nella notte, venendo distintamente avvertita anche a Bari e in diversi Comuni della provincia. Il sisma, registrato subito dopo la mezzanotte, ha avuto come epicentro la Calabria, ma l'energia sprigionata ha fatto tremare i piani. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Terremoto in Calabria, scossa avvertita anche nel territorio aretuseo

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