Terremoto in Calabria forte scossa nella notte | trema anche la terra a Bari

Notizia in breve

Una scossa di terremoto si è verificata nella notte in Calabria, con una potenza tale da essere avvertita anche a Bari e in vari comuni della provincia. La terra ha tremato in modo deciso, causando timori tra la popolazione e danni non ancora quantificati. Non sono stati ancora segnalati feriti o crolli significativi. Le autorità stanno conducendo verifiche sulla stabilità degli edifici e sulla sicurezza delle zone interessate.