Terremoto in Calabria forte scossa nella notte | trema anche la terra a Bari
Una scossa di terremoto si è verificata nella notte in Calabria, con una potenza tale da essere avvertita anche a Bari e in vari comuni della provincia. La terra ha tremato in modo deciso, causando timori tra la popolazione e danni non ancora quantificati. Non sono stati ancora segnalati feriti o crolli significativi. Le autorità stanno conducendo verifiche sulla stabilità degli edifici e sulla sicurezza delle zone interessate.
Una forte scossa di terremoto ha spaventato l'Italia meridionale nella notte, venendo distintamente avvertita anche a Bari e in diversi Comuni della provincia. Il sisma, registrato subito dopo la mezzanotte, ha avuto come epicentro la Calabria, ma l'energia sprigionata ha fatto tremare i piani. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Terremoto in Calabria, scossa avvertita anche nel territorio aretuseo
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