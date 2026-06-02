Terremoto forte scossa avvertita a Messina e provincia
Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Messina e nella provincia, oltre che in altre aree del Sud. Il sisma si è verificato intorno alle 00:00, causando una percezione intensa tra la popolazione. Non sono stati ancora comunicati dettagli su eventuali danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e effettuando verifiche nelle zone colpite.
Forte scossa di terremoto avvertita a Messina e provincia e in altre regioni del Sud. Il sisma si è verificato alle 0.12 al larg della costa tirrenica calabrese con una magnitudo stimata in 6.2 gradi della scala Richter. L'epicentro in mare a una profondità di 250 chilometri, come rilevato dai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Temi più discussi: Terremoti, forte scossa nel Sud Italia: magnitudo 6.2; Terremoto, forte scossa avvertita a Messina e provincia; Forte terremoto in Cile di 6.9, l'epicentro vicino Calama; Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria: epicentro in mare, magnitudo preliminare 6.2.
Davvero una brutta scossa di #terremoto sentita chiaramente, inizialmente leggera e dopo una decina di secondi molto forte, chiaramente sussultoria, con relativo rumore tipico di un vuoto d'aria. Avvertita in luogo aperto a #Taranto! Spero non ci siano stati da x.com
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