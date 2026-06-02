Terremoto forte scossa avvertita a Messina e provincia

Da messinatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Messina e nella provincia, oltre che in altre aree del Sud. Il sisma si è verificato intorno alle 00:00, causando una percezione intensa tra la popolazione. Non sono stati ancora comunicati dettagli su eventuali danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e effettuando verifiche nelle zone colpite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Forte scossa di terremoto avvertita a Messina e provincia e in altre regioni del Sud. Il sisma si è verificato alle 0.12 al larg della costa tirrenica calabrese con una magnitudo stimata in  6.2 gradi della scala Richter. L'epicentro in mare a una profondità di 250 chilometri, come rilevato dai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5 avvertita anche a Messina e Siracusa

Video Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5 avvertita anche a Messina e Siracusa

Notizie e thread social correlati

Forte scossa di terremoto avvertita nel tarantinoUna forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Tarantino poco dopo la mezzanotte.

Avellino: forte scossa di terremoto avvertita in cittàUna scossa di terremoto di magnitudo 5,6 è stata avvertita nella notte ad Avellino, alle ore 00.

Temi più discussi: Terremoti, forte scossa nel Sud Italia: magnitudo 6.2; Terremoto, forte scossa avvertita a Messina e provincia; Forte terremoto in Cile di 6.9, l'epicentro vicino Calama; Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria: epicentro in mare, magnitudo preliminare 6.2.

terremoto forte scossa avvertitaCalabria, forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazioneUna forte scossa di terremoto di magnitudo elevata, 6.2 della scala Richter, é stata registrata al largo della Calabria con segnalazioni anche alle regioni vicine. Un sisma estremamente intenso, tra i ... notizie.it

terremoto forte scossa avvertitaTerremoto Calabria, allarme sui social da Brindisi a Palermo e Napoli: Due scosse ravvicinate, tantissima pauraUna scossa forte, anzi due una dopo l'altra. A profondità notevole (250 km in mare), ma avvertita comunque in molte regioni del sud Italia, ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web