Terremoto forte scossa avvertita a Messina e provincia

Notizia in breve

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Messina e nella provincia, oltre che in altre aree del Sud. Il sisma si è verificato intorno alle 00:00, causando una percezione intensa tra la popolazione. Non sono stati ancora comunicati dettagli su eventuali danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e effettuando verifiche nelle zone colpite.