Avellino | forte scossa di terremoto avvertita in città
Una scossa di terremoto di magnitudo 5,6 è stata avvertita nella notte ad Avellino, alle ore 00. La terra ha tremato in tutta la città, con effetti percepiti chiaramente dai residenti. Non sono stati segnalati danni o feriti immediati. La Protezione Civile ha avviato le verifiche nelle zone colpite. La scossa è stata registrata anche in altre aree vicine.
Avellino, 2 giugno 2026. Una scossa di terremoto di magnitudo stimata 5.6 gradi della scala Richter è stata avvertita chiaramente anche ad Avellino nella notte, alle ore 00.14.Epicentro localizzato in Calabria secondo le prime rilevazioniL'epicentro, secondo le prime rilevazioni ancora in corso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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