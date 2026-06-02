Avellino | forte scossa di terremoto avvertita in città

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 5,6 è stata avvertita nella notte ad Avellino, alle ore 00. La terra ha tremato in tutta la città, con effetti percepiti chiaramente dai residenti. Non sono stati segnalati danni o feriti immediati. La Protezione Civile ha avviato le verifiche nelle zone colpite. La scossa è stata registrata anche in altre aree vicine.