Una scossa di terremoto di magnitudo 6,2 è stata registrata nel cuore della notte lungo le coste della Calabria. La terra ha tremato anche in Sicilia e in altre zone del sud Italia. L'evento sismico si è verificato poco dopo mezzanotte, causando paura tra la popolazione. Non sono stati segnalati immediatamente danni gravi o vittime, ma molte persone sono scese in strada per sicurezza.

Un terremoto di magnitudo 6.2 è stato avvertito in Calabria e in tutto il sud. L’epicentro, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stato localizzato a 250 chilometri di profondità al largo della costa di Amantea, a circa 41 km a ovest di Cosenza. La scossa è stata registrata alle 0:12 della notte, alle prime ore del giorno 2 giugno. Per il momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. Secondo la Protezione Civile, il sisma è stato avvertito in buona parte del sud, dalla Campania alla Sicilia. Terremoto di magnitudo 6.2 in Calabria La scossa avvertita in tutto il sud, dalla Campania alla Sicilia L'unità di crisi convocata da Fabio Ciciliano Terremoto di magnitudo 6. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Terremoto di magnitudo 6,2 in Calabria avvertito anche in Sicilia e tutto il sud: la situazione dopo la scossa

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Terremoto nel Mar lonio: Scossa di Magnitudo 5.1 avvertita in tutto il Sud Italia

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#Terremoto di magnitudo Richter 6,2 avvertito in tutto il Sud (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia). La scossa alle 0:12 in mare, al largo di Amantea (Cosenza) con epicentro a 250 km di profondità. Convocata l'Unità di Crisi @DPCgov. Danni non x.com

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