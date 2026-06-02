Forte terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria avvertito in tutto il sud Italia

Da today.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 00:12 di martedì 2 giugno, si è verificato un terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea. L’evento è stato avvertito in tutto il sud Italia, generando paura tra la popolazione. Al momento, non risultano danni a persone o cose. La scossa è stata registrata nel mare, senza segnalazioni di incidenti o crolli nelle zone vicine. La protezione civile monitora la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tanta paura, ma al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco dopo la mezzanotte di martedì 2 giugno (precisamente alle 00:12) al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, in provincia di Cosenza. La magnitudo. 🔗 Leggi su Today.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: la scossa avvertita anche a Messina

Video Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: la scossa avvertita anche a Messina

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto al largo della Calabria, avvertito in tutto il Sud: magnitudo 6.2 | Non si segnalano danni o feriti

Leggi anche: Forte scossa di terremoto al largo della Calabria, avvertita in tutto il Sud: magnitudo 6.2

Temi più discussi: Terremoto in Calabria: 6.2 di magnitudo. Nessun danno segnalato; Forte scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 6.2 con epicentro in mare; Terremoto in Cile, i video social della scossa di magnitudo 6.9: la drammatica fuga dalla palestra; Terremoto in Cile, la forte scossa di magnitudo 6.9: ultime news oggi.

forte terremoto di magnitudoForte terremoto in Calabria: magnitudo 6.2 con ipocentro profondo in mareUna potente scossa di terremoto con magnitudo 6.2 e ipocentro a 250 km al largo della costa tirrenica cosentina è stata percepita in molte province del Sud, da Cosenza a Reggio Calabria, fino a Napoli ... notizie.it

forte terremoto di magnitudoForte terremoto avvertito anche in Basilicata: epicentro in mareIl sisma di magnitudo 6.1 della scala Richter ha avuto origine in Calabria, al largo di Amantea. Paura ma niente danni ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web