Forte terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria avvertito in tutto il sud Italia
Alle 00:12 di martedì 2 giugno, si è verificato un terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea. L’evento è stato avvertito in tutto il sud Italia, generando paura tra la popolazione. Al momento, non risultano danni a persone o cose. La scossa è stata registrata nel mare, senza segnalazioni di incidenti o crolli nelle zone vicine. La protezione civile monitora la situazione.
Tanta paura, ma al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco dopo la mezzanotte di martedì 2 giugno (precisamente alle 00:12) al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, in provincia di Cosenza. La magnitudo. 🔗 Leggi su Today.it
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