Forte terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria avvertito in tutto il sud Italia

Notizia in breve

Alle 00:12 di martedì 2 giugno, si è verificato un terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea. L’evento è stato avvertito in tutto il sud Italia, generando paura tra la popolazione. Al momento, non risultano danni a persone o cose. La scossa è stata registrata nel mare, senza segnalazioni di incidenti o crolli nelle zone vicine. La protezione civile monitora la situazione.