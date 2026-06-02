Terremoto di magnitudo 6.2 davanti alle coste della Calabria avvertito in tutto il Sud

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata nel Sud Italia poco dopo la mezzanotte del 2 giugno. L’evento sismico è stato avvertito in tutta la regione e si è verificato davanti alle coste della Calabria. Non sono stati segnalati immediatamente danni o feriti, ma l’area ha avvertito la forza del movimento tellurico. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato verifiche nelle zone colpite.