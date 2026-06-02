Terremoto di magnitudo 6.2 davanti alle coste della Calabria avvertito in tutto il Sud
Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata nel Sud Italia poco dopo la mezzanotte del 2 giugno. L’evento sismico è stato avvertito in tutta la regione e si è verificato davanti alle coste della Calabria. Non sono stati segnalati immediatamente danni o feriti, ma l’area ha avvertito la forza del movimento tellurico. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato verifiche nelle zone colpite.
(Adnkronos) - Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata nel Sud Italia poco dopo la mezzanotte, oggi 2 giugno. Secondo l'Ingv, il sisma si è verificato a 250 km di profondità al largo della costa della Calabria nord occidentale nel Cosentino, ma è stata avvertita anche in Puglia e in Sicilia come testimoniano i centinaia di messaggi degli utenti sui social. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile "è in contatto con le loro strutture sul territorio", fa sapere il Dipartimento sui social. La scossa è stata "avvertita in gran parte del Sud", spiega la Protezione Civile, sottolineando che, anche se al momento non ci sono segnalazioni di danni, ci sono "verifiche in corso". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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