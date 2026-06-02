Terremoto di magnitudo 6.2 in Calabria scosse avvertite di notte anche a Palermo

Un terremoto di magnitudo 6.2 si è verificato nelle prime ore della notte nel tratto di mare al largo della Costa Calabra nord occidentale, vicino a Cosenza. L’evento si è verificato alle 00.12. Le scosse sono state percepite chiaramente anche a Palermo e in altre zone dell’isola. Non sono stati segnalati danni o feriti. La profondità dell’ipocentro non è stata ancora comunicata.

Terremoto di magnitudo 6.2 in Calabria. Un evento sismico è stato rilevato la scorsa notte, alle 00.12, al largo della Costa Calabra nord occidentale, non lontano da Cosenza, ma le scosse sono state avvertite nitidamente anche a Palermo e nel resto dell’Isola. Le apparecchiature dell’Ingv. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: la scossa avvertita anche a Messina

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