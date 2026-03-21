Terremoto nelle Eolie sciame sismico e scosse avvertite a Messina e Palermo | la più forte di magnitudo 4.6
Nelle ultime ore, nelle Eolie, si sono verificate almeno 15 scosse sismiche, con la più forte di magnitudo 4.6. Le scosse sono state avvertite anche a Messina e Palermo, creando un senso di paura tra la popolazione locale. La notte è trascorsa con le persone che hanno sentito le vibrazioni e hanno cercato riparo in diversi punti della regione.
Notte di paura in Sicilia per il terremoto. Nelle ultime ore si sono susseguite almeno 15 scosse intorno all'arcipelago eoliano. In molte zone, soprattutto lungo la fascia costiera tra Palermo e Messina, il terremoto percepito in modo netto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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