Terremoto nelle Eolie sciame sismico e scosse avvertite a Messina e Palermo | la più forte di magnitudo 4.6

Nelle ultime ore, nelle Eolie, si sono verificate almeno 15 scosse sismiche, con la più forte di magnitudo 4.6. Le scosse sono state avvertite anche a Messina e Palermo, creando un senso di paura tra la popolazione locale. La notte è trascorsa con le persone che hanno sentito le vibrazioni e hanno cercato riparo in diversi punti della regione.