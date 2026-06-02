Forte scossa di terremoto al largo della Calabria avvertita in tutto il Sud | magnitudo 6.2

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata avvertita in tutto il Sud Italia. Secondo l'Ingv, il sisma si è verificato nel mare davanti ad Amantea, sulla costa tirrenica calabrese. L'epicentro si trova a una profondità non precisata. Non sono stati segnalati danni o feriti al momento. La scossa è stata avvertita anche in zone vicine e in alcune aree interne della regione. Sono in corso verifiche sulle eventuali conseguenze.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il Sud Italia dopo la mezzanotte. Secondo l'Ingv (l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), l'epicentro è in mare, al largo di Amantea, sulla costa tirrenica della Calabria. La magnitudo è di 6.2, la profondità è di 250 km. Verifiche in corso della Protezione civile., Numerosi utenti sui social, provenienti da ogni parte del Sud, hanno raccontato di aver sentito la scossa: dalla Campania alla Puglia, dalla Basilicata alla Sicilia. Il terremoto ha fatto tremare anche i piani bassi delle case sulla costa tirrenica e ionica della Calabria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia

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