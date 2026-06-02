Terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria scossa avvertita in gran parte del Sud

Un terremoto di magnitudo 6.2 si è verificato alle 00:12 del 2 giugno nel Mar Tirreno, davanti alla costa nord-occidentale della Calabria. La scossa è stata avvertita in molte aree del Sud Italia, con epicentro nel mare. Non sono stati segnalati immediatamente danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno attivato le procedure di sicurezza. La profondità dell'evento sismico non è stata ancora resa nota.

Un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato alle 00:12 del 2 giugno nel Mar Tirreno, al largo della costa nord-occidentale della Calabria. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato davanti alla costa cosentina, con un ipocentro a circa 250 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in gran parte del Sud Italia, dalla Calabria alla Sicilia, fino a Campania, Basilicata e Puglia. Numerose le segnalazioni dei cittadini che hanno percepito il sisma durante la notte. Le verifiche effettuate nelle ore successive dalle autorità e dalla Protezione civile non hanno evidenziato danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: la scossa avvertita anche a Messina

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Forte scossa di terremoto al largo della Calabria, avvertita in tutto il Sud: magnitudo 6.2

Leggi anche: Forte scossa di terremoto al largo della Calabria, avvertita in tutto il Sud: magnitudo 6.1 | Non si segnalano danni o feriti

Temi più discussi: Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche in Campania e Sicilia: notte di paura nel Sud Italia ma nessun danno; Cile, terremoto di magnitudo 6,9 nel Nord: la fuga dalla palestra durante le scosse; Forte scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 6.2 con epicentro in mare; Terremoto in Cile con scossa di magnitudo 6,9 a Calama, blackout e frane: il video dei supermercati sottosopra.

#Terremoto di magnitudo Richter 6,2 avvertito in tutto il Sud (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia). La scossa alle 0:12 in mare, al largo di Amantea (Cosenza) con epicentro a 250 km di profondità. Convocata l'Unità di Crisi @DPCgov. Danni non x.com

Ogni terremoto di magnitudo 4.0+ sulla Terra dal 1 gennaio 2026, animato reddit

Terremoto in Calabria: magnitudo 6.1, epicentro in mareUn forte terremoto, di magnitudo 6.1, è stato registrato dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale alle ore 00:12 italiane del 2 giugno 2026, con epicentro ... lapresse.it

Terremoto al largo di Amantea, forte scossa di magnitudo 6.2 avvertita in tutto il Sud Italia: nessun danno segnalatoUna forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00:12 al largo della costa tirrenica di Amantea, in provincia di Cosenza. L'epicentro ... laprimapagina.it