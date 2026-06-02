Un terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato nel mare al largo della Costa Calabra nord-occidentale, a circa 250 km di profondità. La scossa è avvenuta dodici minuti dopo la mezzanotte e è stata avvertita anche a Palermo. Non sono stati segnalati danni immediati o feriti. La zona interessata si trova in prossimità della regione Calabria. Le autorità monitorano la situazione e stanno valutando eventuali conseguenze.

AGI - Un terremoto di magnitudo 6.1 è avvenuto in mare nella zona Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), a una profondità di 250 km, dodici minuti dopo la mezzanotte. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'impatto tellurico è stato avvertito non solo in tutta la Calabria, in particolare a Lamezia e Catanzaro, ma anche in altre regioni del sud d'Italia e perfino a Palermo, dove alcuni residenti lo avrebbero percepito in modo significativo. L'epicentro è stato localizzato a circa 22 km da Belmonte Calabro, sulla costa tirrenica cosentina. Chiamate ai vigili del fuoco. Numerose le chiamate giunte alle Sale Operative dei Vigili del Fuoco da parte di cittadini che hanno avvertito la scossa. 🔗 Leggi su Agi.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Agi.it - Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della Calabria. La scossa avvertita fino a Palermo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: la scossa avvertita anche a Messina

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Forte scossa di terremoto al largo della Calabria, avvertita in tutto il Sud: magnitudo 6.2

Leggi anche: Forte scossa di terremoto al largo della Calabria, avvertita in tutto il Sud: magnitudo 6.1 | Non si segnalano danni o feriti

Temi più discussi: Cile, terremoto di magnitudo 6,9 nel Nord: la fuga dalla palestra durante le scosse; Cile, terremoto di magnitudo 6,9: epicentro vicino Calama; Terremoto in Cile con scossa di magnitudo 6,9 a Calama, blackout e frane: il video dei supermercati sottosopra; Paura nel centro sportivo di Calama: forte scossa di terremoto, si muovono tutti gli attrezzi.

Scossa di terremoto di magnitudo 6,2 vicino la Calabria: avvertita anche in Puglia x.com

Ogni terremoto di magnitudo 4.0+ sulla Terra dal 1 gennaio 2026, animato reddit

Forte terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche a Barcellona P.G.Terremoto di magnitudo 6.2 al largo della costa nord-occidentale della Calabria. La scossa è stata avvertita anche a Barcellona Pozzo di Gotto e in Sicilia. 24live.it

Terremoto 6.2 in Calabria, avvertito in tutto il Sud Italia: trema la PugliaUna violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata dall'INGV a mezzanotte e dodici minuti del 2 giugno 2026, al largo ... msn.com