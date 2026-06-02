Terremoto 6.2 vicino la Calabria avvertito in tutto il Sud Italia da Palemo a Bari

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata a mezzanotte e dodici del 2 giugno 2026 al largo della costa calabra nord-occidentale. L’evento è stato avvertito in tutto il Sud Italia, da Palermo a Bari. Non sono stati segnalati danni immediati o feriti. L’INGV ha registrato l’epicentro in mare, a una profondità non specificata. La popolazione ha segnalato vibrazioni forti e prolungate in diverse località della regione.

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata dall'INGV a mezzanotte e dodici minuti del 2 giugno 2026, al largo della Costa Calabra nord-occidentale nella provincia di Cosenza. L'epicentro è stato localizzato a circa 22 chilometri da Belmonte Calabro, con un ipocentro particolarmente profondo di 250 chilometri sotto il livello del mare. La scossa è stata nettamente percepita in tutta l'area tirrenica della Calabria, da Cosenza fino alle zone costiere, con segnalazioni di vibrazioni anche nei comuni dell'entroterra. Il terremoto vicino alla provincia di Cosenza Le prime informazioni raccolte nelle ore successive dalle forze dell'ordine e dai Vigili del Fuoco non riportano danni evidenti a persone o edifici. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Terremoto nel Mar lonio: Scossa di Magnitudo 5.1 avvertita in tutto il Sud Italia

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