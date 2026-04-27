Le Next Gen Finals tornano in Italia, con possibile sede nel Sud, tra Napoli, Bari o Calabria. Il torneo di fine anno, dedicato ai giovani promesse del tennis maschile, sta per essere organizzato di nuovo nel nostro paese. La decisione sulla location sarà annunciata prossimamente, mentre le candidature delle città interessate sono state presentate all'organizzazione del torneo. L’evento si svolgerà a dicembre, come di consueto.

L’Italia del tennis vuole tutto, e si prende tutto. Abbiamo il numero 1 del mondo e tre giocatori nella top ten tra uomini e donne. Abbiamo un modello organizzativo invidiato all’estero. E abbiamo tornei di ogni livello da mostrare al pubblico: gli Internazionali, le Atp Finals, le Final 8 di Coppa Davis, quasi un centinaio di eventi stagionali considerando i circuiti minori. Dal 2028 avremo un torneo 250 sull’erba, visto che la Fitp ha acquistato la licenza di Bruxelles. E quest’anno tornano le Next Gen Finals dell’Atp, il torneo di fine anno riservato ai migliori giovani del circuito maschile. Ormai è sicuro: manca solo l’annuncio ufficiale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Next Gen Finals tornano in Italia. Ipotesi Sud: Napoli, Bari o Calabria

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