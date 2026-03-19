Terremoto in Friuli a Moggio Udinese vicino Udine di magnitudo 3,9 sisma avvertito in diverse aree
Un terremoto di magnitudo 3,9 si è verificato a Moggio Udinese, in provincia di Udine, e il sisma è stato avvertito in diverse zone della regione. L’evento sismico si è verificato questa mattina e ha causato alcune crepe e scosse nelle strutture più vicine all’epicentro. Non risultano al momento danni gravi o feriti segnalati. La terra ha tremato alle prime ore del giorno, suscitando attenzione tra la popolazione locale.
Un terremoto di magnitudo 3,9 è stato avvertito a Moggio Udinese, in provincia di Udine: non risultano danni a edifici o feriti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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