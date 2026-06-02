Terremoto 6.2 in Calabria l'INVG | Evento raro a quella profondità Vi spiego perché non ci sono stati danni

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 6,2 si è verificato in Calabria. L'INGV ha spiegato che si tratta di un evento raro considerando la profondità a cui si è verificato. La direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti ha affermato che questa profondità ha contribuito a ridurre i danni. Per ora, non sono stati segnalati danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in diverse zone della regione.

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Lucia Margheriti, direttrice Osservatorio Nazionale Terremoti INGV, a Fanpage.it: "Il terremoto di 6.2 di stanotte in Calabria? Evento raro per la magnitudo, ma la profondità ha attenuato lo scuotimento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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