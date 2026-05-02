Pablo Granoche | Col primo stipendio davo una mano a casa Vi spiego cos'è la Garra Charrua

Pablo Granoche, ex attaccante uruguaiano, ha recentemente intrapreso la carriera da allenatore, assumendo il ruolo nella squadra dell'Oltrepò. Nel corso di un'intervista, ha parlato del suo passato, ricordando come il primo stipendio ricevuto gli permettesse di aiutare la famiglia. Ha anche spiegato il significato di “Garra Charrua”, un termine che rappresenta la sua tenacia e determinazione, caratteristiche che lo hanno accompagnato sia in campo che ora in panchina.