Dall'Africa alle Marche fotografato un raro gruccione egiziano | Sono rimasta incantata dai suoi colori

Una fotografa naturalista ha immortalato un raro esemplare di gruccione egiziano nelle Marche. La specie, che in passato veniva considerata accidentale nel paese, è stata avvistata durante la stagione migratoria primaverile. Secondo un ornitologo specializzato, negli ultimi anni si sono moltiplicate le osservazioni di questa specie durante il suo transito verso sud. La scoperta ha suscitato interesse tra appassionati e studiosi di avifauna migratoria.

La fotografa naturalista Gloria Cipolletta ha avvistato un raro gruccione egiziano nelle Marche. La specie, un tempo considerata accidentale in Italia, secondo l'ornitologo Ottavio Janni negli ultimi anni viene osservata sempre più spesso durante la migrazione primaverile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’intervista alla ragazza picchiata e segregata in casa dall’ex compagno: “Sono viva per miracolo”La 35enne segregata e picchiata dall’ex a Giardini Naxos racconta a Dentro La Notizia: “Sono viva per miracolo, ho visto la morte”. Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Marche, pausa del bel tempo e arrivano le piogge sporche Ecco da quando migliorerà; Ocean Viking in porto ad Ancona, tra i 25 naufraghi anche 13 minori. Dall’Africa alle Marche, fotografato un raro gruccione egiziano: Sono rimasta incantata dai suoi coloriLa fotografa naturalista Gloria Cipolletta ha avvistato un raro gruccione egiziano nelle Marche. La specie, un tempo considerata accidentale in Italia, secondo l'ornitologo Ottavio Janni negli ultimi ... fanpage.it